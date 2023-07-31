Обстріли стали точнішими: боєць розповів, як змінилася тактика ворога на Сході
На Сході ситуація залишається важкою. Ворог протягом останніх місяців готувався до контрнаступу ЗСУ, і українські захисники відчувають наслідки цього.
Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв, чий підрозділ розташований неподалік від Горлівки, розповів 24 Каналу, що на цій ділянці фронту проводиться тактика стримування ворога. З лютого його підрозділ перебуває в обороні.
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За останні два тижні відбулись зміни
Він зазначив, що постійно ведуться обстріли окупантами з мінометів, артилерії, танків. Але лінія розмежування між ворогом і українськими силами стримується у межах 600 – 800 метрів.
Пів року ми хвалились тим, що ворог наш є недолугим, тому що хаотично стріляв мінами, артою, просто перекопуючи поля. В них не було нормальної розвідки, дорозвідки,
– відзначив військовослужбовець.
Проте за останні два тижні щось змінилось – або зайшов новий підрозділ, або прислали 2 – 3 мінометних розрахунки. Однак в окупантів щільність та прицільність обстрілів стала трохи точнішою, ніж була раніше.
"Два тижні тому погрішність була 200 метрів прильоту від наших позицій. А на сьогодні остання міна розірвалась на відстані 7 метрів від нашого бліндажа. Були серйозні пошкодження зв'язку, Starlink. Дякувати Богу, ми нікого не втратили. І за добу вдалося оговтались", – наголосив Ієвлєв.
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Намагаються наступати
В травні після активної фази боїв за Бахмут ворог став на невеличку паузу на Бахмутському напрямку – південніше міста, а також в районі Горлівки. Тоді приблизно на 50% зменшилась щільність їхніх обстрілів. Зараз окупанти не намагаються наступати, сидять в глухій обороні.
Проте є важливий момент. Пів року в інформаційному полі всі говорили про контрнаступ, який готує Україна. І росіяни, якими б дурнями ми їх не вважали, за цей час теж підготувались. Зокрема укріплювали свою оборону, і тепер в ній сидять,
– пояснив він.
Водночас нашим захисникам, які воюють поблизу Курдюмівки та Кліщіївки, дуже важко даються кожні 2 – 3 квадратні кілометри, які вони звільняють за добу.
Ситуація на фронті
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень назвав найгарячішу ділянку фронту – це район Мар'їнки. Наші захисники на околицях міста стримують наступ ворога, який нарощує інтенсивність штурмових дій. В атаки окупанти відправляють зокрема загони "Шторм-Z".
- Протягом доби, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни на Куп’янському напрямку здійснювали штурмові операції з метою виявлення слабких місць в обороні ЗСУ.
- Також ворог намагався просуватись в поблизу Новоселівського, щоб спробувати витіснити українські сили з позицій в районі річ Оскіл. Однак всі дії окупантів були марними, тому що Сили оборони стримали їхнє просування.