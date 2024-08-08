Ворог вдарив по цивільних об’єктах на Сумщині: загинули брати

Російські війська вдень 8 серпня атакували Сумську область. На жаль, унаслідок обстрілу є загиблі.

Під удар потрапила цивільна інфраструктура Юнаківської громади, де загинув хлопчик та його брат. Про це розповів в ефірі телемарафону начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, пише 24 Канал.

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Росіяни обстріляли Могрицю КАБами

У Нацполіції уточнили, що унаслідок удару по населеному пункту Могриця загинув 6-річний хлопчик та його 23-річний брат.

Вони знаходились на подвір’ї в школі, яка була знищена авіаційним ударом. Крім того, наразі відомо про двох поранених жителів інших населених пунктів Сумського району,

– розповів Володимир Артюх.

У ОВА також повідомили, що загалом 56 керованих авіаційних бомб росіяни застосували проти населення Сумської області. Постраждали 4 райони: Шосткинський, Конотопський, Сумський і Охтирський.

Такої кількості ударів КАБами за добу Сумщина ще не зазнавала,

– кажуть там.

Додамо, що раніше повідомлялося, що у ніч на 8 серпня росіяни обстріляли село Стецьківка. Там зазнали ушкоджень фасади школи та житлових будинків. На щастя, минулося без жертв.