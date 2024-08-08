На Сумщині закрили гуманітарний коридор через посилення російських обстрілів

Через ворожі обстріли було призупинено роботу гуманітарного коридору "Колотилівка – Покровка" на Сумщині.

Росіяни регулярно обстрілюють Сумську область ракетами й авіабомбами. Про призупинку роботи гумкоридору заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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На Сумщині тимчасово закрили гумкоридор

Для виїзду з тимчасово окупованих територій залишається діючим коридор "Мокрани – Доманове" через білорусько-український кордон на Волині.

Користуючись нагодою, звертаюся до людей: якщо ви не можете перетнути кордон у пункті пропуску "Колотилівка – Покровка", то їдьте через Республіку Білорусь. Якщо потрібно, звертайтеся до Мінреінтеграції за номером 1548, ми допоможемо,

– сказала Верещук.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомляв, що ситуація в прикордонні загострилася. Росіяни з авіації завдають ударів углиб області та лише за 7 серпня застосували 52 керовані авіабомби.

До слова, в ніч на 8 серпня російські загарбники вчергове атакували Сумську область. Зокрема, був приліт по селу Стецьківка. За словами голови МВА, була пошкоджена школа та житлові будинки.