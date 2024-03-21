Промацує ґрунт перед ударом: в ГУР розповіли, як Росія купує інформацію подвійного призначення

Нещодавно стало відомо про те, що Росія могла придбати в американських компаній супутникові знімки. Завдяки ним ворог може коригувати вогонь під час масованих обстрілів, у тому числі по наших аеродромах.

Очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що це справді могло статися. Купівля знімків – це суто комерційна послуга, якою користуються компанії у всьому світі. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону поділився деталями.

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Як саме Росія купує інформацію подвійного призначення

Є конкретна інформація, наразі ми не будемо її оприлюднювати. Звичайно, ворог не залишає спроб у різноманітний спосіб компенсувати брак інформації, яку може отримувати зокрема і через космічну розвідку, також інші сучасні засоби, які дозволяють отримувати більше інформації. Тому агентурні мережі працюють, підставні фірми працюють,

– сказав він.

Андрій Юсов розповів, що у більшості випадків підставні фірми намагаються купувати інформацію подвійного призначення начебто в абсолютно невійськових цілях. Для цього в росіян працюють і задіяні великі ресурси. Звісно, це потребує серйозного реагування і з боку України, і з боку наших партнерів.

Як перекрити цю лазівку

За словами представника ГУР, завадити діям ворога можуть посилення санкційної політики та обмін інформацією. Це непросто, адже іноді обхід санкцій відбувається в нестандартний спосіб. Утім, така робота ведеться – працюють комісія з санкційної політики та Офіс Президента.

"Це не та робота, яку можна виконати і забути. Це постійний контроль, постійний моніторинг, постійне вдосконалення", – підсумував він.

Публічно говорять про викриття інформаторів і коригувальників. Вони використовують нові методи та канали комунікації – це соцмережі, сервіси та платформи.

У чому суть

Журналісти видання The Atlantic звернули увагу на певну кореляцію. Американські компанії дають запит на супутникові знімки об'єктів в Україні, а за декілька днів або тижнів туди прилітає ракета.

Так сталося у Києві, Львові та Миргороді, тож збіг не випадковий. Щоб перевірити це, журналісти запросили супутниковий знімок Запоріжжя з високою роздільною здатністю. І отримали його протягом кількох хвилин. Детально про ситуацію – в матеріалі на 24 Каналі.