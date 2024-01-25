Росія шукає нову тактику застосування "Шахедів" для потужних атак по Україні, – Гуменюк

Росіяни продовжують тероризувати українське населення, запускаючи "Шахеди". Окупанти шукають нову тактику застосування ударних дронів по нашій державі.

Росіяни, зокрема, намагаються розвідати готовність та точність української протиповітряної оборони. Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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Росія шукає нову тактику атак дронами по Україні

За словами Гуменюк, просування "Шахедів" зараз відбувається меншими групами.

Гуменюк розповіла, що "останні хвилі ударів складаються з 2 – 8 (дронів – 24 Канал), цієї ночі нарахували до 14. Але саме таке спрямування "Шахедів" досить розгалужене, або навпаки - рясно зосереджене, як це було по Одеській області, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися".

Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції,

– зазначила Гуменюк.

Вона повідомила, що під час сьогоднішньої нічної атаки по Півдню України окупанти вдавалися до "тактичних хитрощів".

За словами речниці, противник використовував низький прохід дронів над водою максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових.

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