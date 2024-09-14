Росія вночі атакувала Україну, є пошкодження: хронологія 934 дня війни

07:30, 14 вересня

Наприкінці липня 2024 року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Я мав телефонну розмову з Дональдом Трампом і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову… Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію,

– сказав президент України.

Також Володимир Зеленський прокоментував поведінку Трампа під час дебатів з Гарріс 10 вересня, на яких той двічі ухилявся від прямої відповіді на питання, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, та казав, що її закінчення в інтересах США.

Зеленський сказав, що не розуміє цих заяв Трампа, бо не знає, що він мав на увазі.

"Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні", – додав він.