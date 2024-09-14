Росія вночі атакувала Україну, є пошкодження: хронологія 934 дня війни
В Україні триває 934 доба повномасштабної агресії Росії проти України. Українська армія продовжує стримувати окупантів по всій лінії фронту та відбивати їхні атаки по мирних містах.
Про головні події 14 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, просування ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Наприкінці липня 2024 року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Я мав телефонну розмову з Дональдом Трампом і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову… Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію, Також Володимир Зеленський прокоментував поведінку Трампа під час дебатів з Гарріс 10 вересня, на яких той двічі ухилявся від прямої відповіді на питання, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, та казав, що її закінчення в інтересах США. Зеленський сказав, що не розуміє цих заяв Трампа, бо не знає, що він мав на увазі. "Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні", – додав він. Вранці 14 вересня окупанти атакували Харків КАБом. Внаслідок обстрілу пошкоджений гаражний кооператив. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють. Президент США Джо Байден 13 вересня зустрівся із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. У Білому домі зазначили, що вони поглиблено обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес для обох очільників держав. Вони підтвердили непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Вони висловили глибоку стурбованість наданням Іраном і Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії, Водночас журналісти Politico розповіли, що, виступаючи після зустрічі, Кір Стармер сказав, що остаточного рішення щодо ракет Storm Shadow не прийнято, і натякнув, що наступні кроки можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця. У Києві вночі 14 вересня пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку столиці. Про вибухи стало відомо о 01:51. О 02:21 мер Києва розповів, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце. О 02:58 у столиці знову чули вибухи. А о 3:19 в Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області. В Одесі вночі 14 вересня пролунали потужні вибухи. До цього по всій області лунала повітряна тривога. Загроза була пов'язана з російськими безпілотниками типу "Шахед". Вибухи у місті пролунали о 01:30. Повторні вибухи пролунали о 01:34. Гучні звуки також чули о 01:41, 01:43 та 01:45. Команда Камали Гарріс почала розміщувати у ключових штатах рекламу з підтримкою України. Ця реклама націлена на американців, які мають коріння у Східній Європі. Намагаючись посилити підтримку в ключових штатах, де відбудуться вибори, Демократичний відділ американського комітету super PAC запустив нову рекламну кампанію, націлену на Пенсильванію, Мічиган та Вісконсин, які зазвичай "вагаються" у голосуванні та де проживає значна частина населення, пов'язана своїм корінням з Польщею, Україною, Литвою та іншими країнами Східної Європи. Під час президентських дебатів у вівторок Гарріс звернулася безпосередньо до 800 американців у Пенсільванії, що мають польське коріння. Кандидатка у президенти стверджувала, що Польща стане наступною метою Росії після України.
Президент Зеленський розповів про деталі розмови з Трампом у липні
– сказав президент України.
Ворог вдарив КАБом по Харкову
Байден і Стармер обговорили дозвіл Україні бити вглиб Росії
– мовиться у повідомленні.
У Києві та області чули вибухи: є пошкодження
Вночі в Одесі чули серію вибухів
Гарріс почала розміщувати рекламу з підтримкою України у ключових штатах США
Наприкінці липня 2024 року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
Я мав телефонну розмову з Дональдом Трампом і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову… Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію,
Також Володимир Зеленський прокоментував поведінку Трампа під час дебатів з Гарріс 10 вересня, на яких той двічі ухилявся від прямої відповіді на питання, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, та казав, що її закінчення в інтересах США.
Зеленський сказав, що не розуміє цих заяв Трампа, бо не знає, що він мав на увазі.
"Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні", – додав він.
Вранці 14 вересня окупанти атакували Харків КАБом. Внаслідок обстрілу пошкоджений гаражний кооператив.
Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.
Президент США Джо Байден 13 вересня зустрівся із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. У Білому домі зазначили, що вони поглиблено обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес для обох очільників держав.
Вони підтвердили непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Вони висловили глибоку стурбованість наданням Іраном і Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії,
Водночас журналісти Politico розповіли, що, виступаючи після зустрічі, Кір Стармер сказав, що остаточного рішення щодо ракет Storm Shadow не прийнято, і натякнув, що наступні кроки можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця.
У Києві вночі 14 вересня пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку столиці.
Про вибухи стало відомо о 01:51.
О 02:21 мер Києва розповів, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце.
О 02:58 у столиці знову чули вибухи. А о 3:19 в Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області.
В Одесі вночі 14 вересня пролунали потужні вибухи. До цього по всій області лунала повітряна тривога.
Загроза була пов'язана з російськими безпілотниками типу "Шахед".
Вибухи у місті пролунали о 01:30. Повторні вибухи пролунали о 01:34. Гучні звуки також чули о 01:41, 01:43 та 01:45.
Команда Камали Гарріс почала розміщувати у ключових штатах рекламу з підтримкою України. Ця реклама націлена на американців, які мають коріння у Східній Європі.
Намагаючись посилити підтримку в ключових штатах, де відбудуться вибори, Демократичний відділ американського комітету super PAC запустив нову рекламну кампанію, націлену на Пенсильванію, Мічиган та Вісконсин, які зазвичай "вагаються" у голосуванні та де проживає значна частина населення, пов'язана своїм корінням з Польщею, Україною, Литвою та іншими країнами Східної Європи.
Під час президентських дебатів у вівторок Гарріс звернулася безпосередньо до 800 американців у Пенсільванії, що мають польське коріння. Кандидатка у президенти стверджувала, що Польща стане наступною метою Росії після України.