Авіаексперт назвав найбільшу проблему ворога у підготовці обстрілів: як це вплине на його атаки

Впродовж зими Росія завдавала потужних ударів по Україні, спрямовуючи свою зброю переважно на енергетичні об'єкти. За цей час ворог використав велику кількість ракет.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, який зауважив на виникненні у Росії великої проблеми щодо накопичення ракет. Сьогодні у ворога є серйозна нестача усіх видів озброєння, зокрема балістичних і крилатих ракет.

Скільки часу потрібно Росії, щоб поновити запас ракет?

Криволап зауважив, що росіяни зараз вже використовують ракети безпосередньо "з коліс". Судячи з розрахунків, стратегічний запас ракет в Росії майже або взагалі вичерпаний.

Удар по Воткінському заводу в Росії суттєво погіршив ситуацію щодо стратегічного ресурсу балістичних ракет. Цей завод випускав "Іскандер-М", "Кинджали" і всі двигуни звідки йшли. Тому це затримає росіян як мінімум на три місяці, а скоріш за все на пів року. Цей час буде потрібний для поновлення запасів,

– наголосив авіаексперт.

Тому зараз росіяни будуть здійснювати, на його думку, цілеспрямовані удари з використанням невеликої кількості балістичних і крилатих ракет. Також ворог може інтенсивніше використовувати "Шахеди".

До слова. Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що атака українською ракетою "Фламінго" по Воткінському заводу, де виготовляють ракети для комплексів "Іскандер", "Ярс" та "Булава", спричинила серйозні пошкодження. Він вважає, що це матиме дуже серйозні наслідки для росіян, адже навіть один удар по одному з центральних цехів різко знизить продуктивність підприємства, а накопичення незавершених ракет зростатиме.

Однак при цьому Росії потрібно буде серйозно захистити Єлабугу у Татарстані, де розташоване велике виробництво дронів. Тому що маршрут, яким летіли ракети на Воткінський завод в Удмуртії, пролягає, як зауважив авіаційний експерт, майже повз Казань, яка неподалік від Іжевська, де концерн Калашнікова випускає дрон "Італмас", розвіддрон Zala, баражувальний боєприпас "Ланцет". Там розташований завод "Купол", який виготовляє системи "Тор" та дрони "Гарпія".

Тому росіянам треба зараз серйозно думати, як захищатися. Наступні удари, імовірно, будуть у тому ж напрямку, адже українські сили вже засвоїли, як долати там засоби російської ППО,

– пояснив Костянтин Криволап.

Крім того, в Україні, як зазначив він, має з'явитися балістика, що здатна долати великі відстані і, ймовірно, далекобійний дрон.

Які ще удари завдає Україна по важливих об'єктах в Росії?