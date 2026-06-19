Путін слабшає, але удари по Україні можуть посилитися, користуйтеся укриттями, – Зеленський

Президент Зеленський наголосив на загрозі нового обстрілу. Хоч Путін стає слабким, але удари він продовжуватиме.

Про це зазначив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

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Що сказав Зеленський про нові загрози?

Зеленський зауважив, що Путін слабшає і політично, і на полі бою, і фізично.

І тому може посилювати удари по нас, по наших людях ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже,

– наголосив український президент.

Нагадаємо, що триває підготовка до нанесення масованого комбінованого удару по Україні. Є висока ймовірність, що це станеться до кінця поточного тижня.

Вранці 19 червня моніторингові канали попереджали, що протягом ночі 3х борти Ту-95МС здійснили передислокацію на аеродром "Енгельс-2" з метою спорядження крилами ракетами Х-101. Один із них прибув з аеродрому "Оленья", інших два – з "Українки".

Також борти Ту-22м3 вночі здійснювали передислокацію на "Енгельс-2". Ймовірний загальний залп до 8х ракет Х-22/32.