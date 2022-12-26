На Новий рік ворог намагатиметься максимально зашкодити енергосистемі, – Галущенко

Ворог не планує залишати свою тактику обстрілів української енергосистеми. Нові атаки окупанти можуть здійснити на Новий рік.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр енергетики України Герман Галущенко, передає 24 канал.

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Він припустив, що ворог захоче використати Новий рік для ударів по нашій енергосистемі. Водночас Галущенко зазначив, що зараз важко спрогнозувати силу обстрілу на його можливі наслідки, а відтак говорити про ліквідацію їх ще зарано.

Але ми дуже сподіваємося на роботу наших ЗСУ. І якщо подивитися на останні обстріли, то відсоток збиття (ракет і дронів – 24 канал) і захисту об'єктів енергетичної інфраструктури досить високий,

– зазначив Герман Галущенко.

Чи буде світло на Новий рік

Міністр енергетики наголосив, що за відсутності обстрілів і достатньої кількості потужностей українці можуть розраховувати на безперебійну подачу електроенергії у Новорічну ніч. Енергетики зроблять все можливе для цього.

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що російські окупанти не здатні занурити Україну в тотальний блекаут. Навіть якщо вони й випустять усі свої ракети за один раз, то все одно електропостачання з часом відновлять.

В яких регіонах взимку очікувати найскладнішу ситуація зі світлом

В Україні упродовж зими складна ситуація з електропостачанням може залишатися там, де й зараз є великі проблеми зі світлом – у Києві, Одесі, Харкові та на Дніпропетровщині. Проте до цього списку можуть додаватися інші міста та області в міру того, куди противник завдаватиме ударів.

Ексзаступник міністра енергетики та захисту довкілля України Олексій Рябчин вважає, що зима буде важкою. Проте вже через 2 – 3 місяці ситуація має стабілізуватися.