Пішки з собаками 15 кілометрів: мешканець Вовчанська втік від російських обстрілів

53-річний житель Вовчанська Олександр Потикун 15 травня евакуювався до Харкова. Чоловік забрав найцінніші речі, собак та пішки вийшов з міста, де його зустріли поліцейські.

За словами чоловіка, дах та стіни його будинку пошкодив російський танк, який вистрілив по сусідській лазні. Єдине правильне рішення, яке спало на думку Олександра – це евакуюватися до родичів у Харків.

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Пішов, забравши найцінніше

Олександр Потикун розповів, що вранці він забрав собак, речі поклав на велосипед і пішов. За його словами, там зараз точаться дуже сильні бої. Можливо, наразі вже нема і його будинку.

Собак Тошку, Йожика та Арчі чоловік забав з собою. Раніше він не міг виїхати через улюбленців, яких не хотів кидати. Також він забрав з собою документи, консерви та фотоальбоми: "Хати у нас горять дуже сильно, хоч щось буде згадати". Олександр говорить, що росіяни цілодобово б'ють з авіації та артилерії по Вовчанську, будинки розбиті під фундамент.

Був під час окупації в місті. 24 лютого 2022 року вони зайшли вранці, якось тоді не виїхали... Від нас 1,5 – 2 кілометри до кордону,

– говорить Олександр Потикун.

Залишатись у Вовчанську небезпечно для життя

Керівник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі говорить, що в місті залишається ще близько 300 людей, за 15 травня подали на евакуацію 100 заявок. Втім, її сильно ускладнюють російські обстріли, які не вщухають ні на хвилину.

Ми звикли до обстрілів, жили в цих реаліях, працювали, але за таких обстрілів і руйнацій, коли за добу по місту випускають понад 30 КАБів, там нереально залишатися,

– розповідає Гамбарашвілі.

Втім, керівник МВА говорить, що поліція кожен день вивозить людей і без заявок. Вони просто виходять на околиці міста, де їх до пізньої ночі забирає поліція. За останні дві доби люди набагато частіше стали виходити з міста пішки.

За словами Гамбарашвілі, люди розуміють, що транспорт до них може не доїхати через завали. Тож вони збираються по двоє – троє й виходять. Вони більше знають місцевість, ніж поліція чи волонтери, тому самотужки виходять на околиці міста, щоб їх врятували.

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