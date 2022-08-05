Обстріл ЗАЕС: у МЗС кажуть, що наслідки влучання в реактор рівноцінні застосуванню ядерної бомби

росіяни 5 серпня двічі обстріляли ЗАЕС. У МЗС України попередили, що можливі наслідки влучання в реактор – рівноцінні застосуванню атомної бомби.

Обстріл ЗАЕС президент Володимир Зеленський вже назвав актом терору. Український лідер закликав ввести жорсткі санкції проти усієї російської атомної галузі.

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У МЗС України рішуче засудили дії росії. країна-окупантка скоїла численні провокації на ядерному об'єкті. Тим часом владімір путін під час Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї заявив, що росія начебто не планує застосувати ядерну зброю в Україні.

Можливі наслідки влучання в реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби. МЗС закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський відреагував на подвійний обстріл ЗАЕС

Зеленський під час вечірнього звернення 5 серпня заявив, що росія створила чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи. Окупанти двічі за день обстріляли ЗАЕС – найбільшу атомну станцію на континенті.

Український лідер додав, що будь-які обстріли цього об'єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору.

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