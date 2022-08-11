В ООН закликали демілітаризувати периметр довкола Запорізької АЕС
Джерело:ООН
росія 11 серпня вкотре обстріляла Запорізьку АЕС. На тлі серйозної ядерної загрози, генсек ООН Антоніу Гутерреш зробив офіційну заяву щодо ситуації.
Він закликав припинити вогонь по ЗАЕС та поблизу неї, а також повністю демілітаризувати периметр довкола атомної електростанції. Згодом заяву Гутерреша підтримали у США.
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Заява генсека ООН Антоніу Гутерреша
Гутерреш висловив серйозну стурбованість ситуацією, яка розгортається на Запорізькій атомній електростанції на Півдні України й довкола неї.
Генсек заявив, що звертався до всіх сторін "конфлікту" із закликом проявити здоровий ґлузд та розум, й не вчиняти жодних дій, які можуть загрожувати фізичній цілісності та безпеці ЗАЕС – найбільшої атомної електростанції Європи.
На жаль, замість деескалації, протягом останніх кількох днів надходять повідомлення про подальші глибоко тривожні інциденти, які, якщо триватимуть, можуть призвести до катастрофи. Я закликаю до того, щоб вся військова діяльність у безпосередній близькості від станції негайно припинилася,
– наголосив Гутерреш.
Так, посадовець закликав вивести усіх військових та техніку з території станції та уникати будь-якого подальшого розгортання сил або техніки на ЗАЕС. Він підкреслив, що об'єкт не може використовуватися у межах будь-яких воєнних дій, і натомість необхідно терміново, на технічному рівні, узгодити визначений периметр демілітаризації для гарантування безпеки.
ООН продовжує всебічно підтримувати критично важливу роботу МАГАТЕ та зусилля організації щодо забезпечення безпечної роботи ЗАЕС. Я закликаю надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до станції,
– додав генсек ООН.
"Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-яке потенційне пошкодження ЗАЕС чи будь-якого іншого ядерного об'єкту в Україні може призвести до катастрофічних наслідків не лише для найближчих країн, а й для всього регіону та далеко за його межами. Це абсолютно неприпустимо", – підсумував Антоніу Гутерреш.
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До слова, разом з тим прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу 11 серпня заявив, що станом на сьогодні ідея введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на територію ЗАЕС не обговорюється.
Я не думаю, що є якесь обговорення щодо розгортання миротворців ООН. Я вважаю, що сторони самі здатні забезпечити безпеку, виходячи із заяви генерального секретаря (Гутерреша – ред. 24 канал),
– висловився Дюжаррік.
США також підтримали заяву Гутерреша
Сполучені Штати Америки підтримали заклики до демілітаризації периметра довкола Запорізької АЕС після чергового зафіксованого факту обстрілів поблизу атомної електростанції.
Бої поблизу атомної електростанції є небезпечними та безвідповідальними, і ми продовжуємо закликати росію зупинити всі воєнні операції на українських ядерних об'єктах та поблизу них, а також повернути Україні повний контроль над ЗАЕС. Також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони довкола атомної електростанції,
– заявив представник Держдепартаменту США.
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