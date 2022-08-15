Українські нардепи звернулися до світових організацій через ядерний тероризм росіян на ЗАЕС

росіяни продовжують тероризувати Україну та світ ймовірною ядерною катастрофою на Запорізькій АЕС. Верховна Рада ухвалила звернення до низки міжнародних організацій, що закликає їх відреагувати на цинічний шантаж кремля.

На тлі тривалих обстрілів окупантами ЗАЕС, українські нардепи просять застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі. Крім того, депутати закликають позбавити країну-агресорку права голосу у МАГАТЕ.

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Звернення українських нардепів до міжнародних організацій

Верховна Рада 15 серпня підтримала постанову щодо звернення до низки міжнародних організацій з метою засудження акту ядерного тероризму росії, який країна-агресорка чинить на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Лист-звернення нардепи адресували таким суб'єктам:

Організації Об'єднаних Націй;

Європейському Союзу;

Європейській Раді;

Організації з безпеки та співробітництва в Європі;

парламентам та урядам держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

У листі Верховна Рада засуджує дії росії та наголошує на реальному ризику ядерної катастрофи, що може загрожувати життю і здоров'ю цивільного населення, а також навколишньому середовищу в Україні та за її межами.

Підкреслюється, що росія своїми діями на ЗАЕС порушує норми міжнародного атомного права, вимоги ядерної та радіаційної безпеки, зокрема:

Міжнародну конвенцію про боротьбу з актами ядерного тероризму,

Конвенцію про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок,

Міжнародну конвенцію про боротьбу із захопленням заручників,

а також повністю ігнорує виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ від 3 березня.

Обстріли та захоплення військовими угрупованнями росії ЗАЕС та інших ядерних об'єктів в Україні унеможливлюють виконання Україною у повному обсязі зобов'язань за Конвенцією про ядерну безпеку, Об'єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами, Угодою між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї,

– констатують нардепи у зверненні.

Також зазначається, що представники російського "Росатому" незаконно перебувають на території Запорізької атомної електростанції й координують дії збройних сил країни-агресорки проти ЗАЕС.

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До чого закликають нардепи

З огляду на ситуацію й факти ядерного терору росії на Запорізькій АЕС, Верховна Рада України закликає:

парламенти та уряди країн-членів МАГАТЕ визнати дії росії на ЗАЕС, зокрема мінування й обстріли станції, актом ядерного тероризму ;

; ООН, ЄС, Європейську Раду, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі, а також МАГАТЕ застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема проти "Росатому", дочірніх компаній корпорації, її підприємств та організацій як на території росії, так і за межами країни-агресорки, а також проти конкретних фізичних осіб, що є керівниками структур "Росатому";

проти всієї російської атомної галузі, зокрема проти "Росатому", дочірніх компаній корпорації, її підприємств та організацій як на території росії, так і за межами країни-агресорки, а також проти конкретних фізичних осіб, що є керівниками структур "Росатому"; країн-членів МАГАТЕ звернутися до Генеральної конференції організації щодо призупинення дії привілеїв і прав росії, як члена агентства, а також позбавлення країни-агресорки права голосу на засіданнях ради керуючих МАГАТЕ, позбавлення можливості держави-терористки брати участь у програмах співробітництва, науково-технічного обміну і міжнародних дослідницьких проєктах у межах організації тощо;

на засіданнях ради керуючих МАГАТЕ, позбавлення можливості держави-терористки брати участь у програмах співробітництва, науково-технічного обміну і міжнародних дослідницьких проєктах у межах організації тощо; ООН і МАГАТЕ направити спільну безпекову місію на ЗАЕС з подальшою демілітаризацією станції і виведенням російських військових та техніки окупантів із Запорізької ЗАЕС, а також усієї прилеглої території, зокрема з міста Енергодар.

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