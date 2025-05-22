Б'ють по житлових кварталах: зі світанку росіяни обстрілюють прифронтові громади Запоріжжя

Зранку 22 травня російські загарбники обстрілюють прифронтові громади Запорізької області. Під прицілом агресора вкотре житлові квартали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Росіяни обстрілюють Запоріжжя 22 травня

Російські військові зі світанку обстрілюють прифронтові громади Запорізької області. Терористи б'ють по житлових кварталах. Наслідки атак агресора ще з'ясовуються.

Зауважимо, Іван Федоров також повідомляв, що протягом минулої доби, 21 травня, окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області.

Росіяни вбили 55-річну жінку. Двоє 50-річних чоловіків зазнали поранень внаслідок ворожих атак по Василівському району.

Агресор здійснив 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Червоному та Новодарівці.

303 БпЛА різної модифікації, здебільшого FPV-дрони, атакували Мар'ївку, Магдалинівку, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Окрім того, було 5 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Новодарівку й Новоданилівку. Окупанти завдали 181 артудару по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Голова ОВА зазначив, що надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків і приміщень фермерського господарства.