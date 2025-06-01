Беремо і робимо: у Запоріжжі банкомат продовжив працювати після обстрілу

Росіяни вкотре обстріляли Запоріжжя, спричинивши пошкодження в місті. В одному з будинків банкомат "Приватбанку" продовжив працювати попри значні пошкодження.

Відповідне відео поширили в TikTok. Про це пише 24 Канал.

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Банкомат продовжив працювати після ворожої атаки

У мережі поширили відео, де людина користується банкоматом "Приватбанку" для отримання готівки. Далі вона відходить та показує зруйновану будівлю, де встановлений банкомат.

Обстріл не зупинив роботу банкомата: дивіться відео 360vsesvit/ТікТок

На відео видно, як банкомат попри значні пошкодження продовжив видавати готівку. У коментарях під відео користувачі сприйняли ситуацію з гумором.

"Приватбанк, беремо і робимо", – написала людина. "Хочу мати такі ж міцні нерви, як цей банкомат", – пише інша. Користувачі також згадали про Audi, яка рушила після удару Шахеда по Харкову.

Нагадаємо, що в ніч проти 16 червня в Запоріжжі пролунали вибухи. Унаслідок повітряного удару сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих.