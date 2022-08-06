Окупанти били по магістралі, що транспортує водень на Запорізьку АЕС: 4-й енергоблок відключено

російські загарбники продовжують демонструвати усьому світу свій терористичний потенціал. Цього разу вони цілеспрямовано били по магістралі, якою до Запорізької АЕС постачають водень.

Військові країни-агресорки продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС, розповів глава ОВА Олександр Старух. Цим вони загрожують не лише мешканцям Енергодара, в якому станція розташована, а й цілому світу.

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Один з енергоблоків відключили

Ворог здійснив обстріл ввечері 5 серпня. Стало відомо, що він атакував магістраль, якою до Запорізької АЕС транспортують водень. Внаслідок цього виникла пожежа. Що стосується можливих постраждалих від удару росіян, то такої інформації наразі немає.

окупанти також пошкодили лінії електропередач. Через це від енергосистеми довелось відключити 4-й енергоблок ЗАЕС. Наразі він переведений до резерву.

Зауважимо, що напередодні стало відомо про три "прильоти" на території Запорізької АЕС. Ворог влучив поблизу одного з енергоблоків, в якому розташований ядерний реактор. Саму ж атаку окупанти здійснили з реактивних систем залпового вогню.

Додамо, що перед атакою російські представники "Росатому" поспіхом покинули Запорізьку АЕС. Як зауважили співробітники "Енергоатому", це свідчить про те, що вони знали про удар, який планують завдати вороги.

Підкреслюємо, що попри всю небезпеку, український персонал ЗАЕС залишається на своїх робочих місцях. Співробітники дотримуються усіх заходів, які б дозволили забезпечити ядерну, а також радіаційну безпеку. Крім того, займаються ліквідацією наслідків пошкоджень.

Додамо, що ця ніч для мешканців Запорізької області теж не була спокійною. Окупанти продовжують тероризувати мирне населення, обстрілюючи цивільну інфраструктуру.

Ракетою били по самому Запоріжжю

Як розповів Олександр Старух, російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог влучив в об'єкт інфраструктури у Шевченківському районі міста. Попередні дані свідчать про відсутність постраждалих. Що стосується значних руйнувань, то їх не зафіксували.

Крім того, російські військові вночі обстріляли промисловий майданчик у селищі міського типу Степногірськ. Там окупанти пошкодили електропідстанцію. Тож усі населені пункти громади залишаються без світла.

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