росія "анонсувала" провокацію на Запорізькій АЕС під час візиту Генсека ООН до України

Поки в Україні з офіційним візитом перебуває генсек ООН Антоніу Гутерреш, окупанти вже "анонсували" провокації на Запорізькій АЕС. росія уже традиційно намагається звинуватити у всьому нашу державу.

У російському міноборони заявили про нібито підготовку Україною провокацій на Запорізькій АЕС 19 серпня. Цю заяву поширюють російські ЗМІ.

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Цинізм окупантів вражає

Окупанти з кожним днем демонструють все більше цинізму – вони ганебно звинувачують Україну у нібито підготовці обстрілів Запорізької АЕС. Варто зазначити, що саме Україна звертається до міжнародних організацій, зокрема до МАГАТЕ, для того, щоб уникнути катастрофи.

У росії вже заявили про готовність "забезпечувати безпеку станції" й "зафіксувати факт аварії". Такі слова можуть означати лише одне – росія готує чергові обстріли Запорізької АЕС.

Ще більш ганебно звучать твердження міноборони росії про те, що жодної зброї на ЗАЕС немає. Однак усі дані свідчать про протилежне. росіяни розмістили свою військову техніку в машинних залах 1 та 2 енергоблоків. Крім того, за даними розвідки, руками "вагнерівців" росія замінувала територію АЕС.

У СтратКомі ЗСУ уже відреагували на такі заяви міноборони росії й наголосили, що це є фактичним анонсом російських обстрілів. Тому українців закликають бути обережними.

У росії говорять про "евакуацію" й "вжиття заходів"

Любителі брехати, вигадувати та викривляти реальність переконують росіян у тому, що нібито Україна бажає ядерної катастрофи, щоб створити зону відчуження і звинуватити росію. У кремлі занадто сильно переоцінюють себе, якщо думають, що лише для того, аби звинуватити їх, хтось готовий підірвати найбільшу АЕС Європи.

Крім того, у москві вже говорять про те, що нібито вже готують план евакуації тимчасово окупованих територій.

Однак мета окупантів може бути зовсім інша – своїми заявами вони нагнітають паніку та створюють черговий демонічний образ українців для внутрішнього ринку. Однак у міноборони росії заявили, що при "продовженні провокацій", вони можуть вивести у холодний резерв 5 і 6 енергоблоки ЗАЕС, що спричинить повну зупинку станції і, відповідно, знеструмлення Півдня України.

Реакція РНБО на вкиди окупантів

Центр протидії дезінформації при РНБО відреагував на фейкові звинувачення росіян щодо "українських провокацій". Натомість саме росія готує провокації.

Зважаючи на встановлення фактів майже безперервних провокативних обстрілів Запорізької АЕС окупаційними військами, повідомлення про провокації Силами оборони України не відповідає дійсності та є відвертою дезінформацією,

– наголосили в ЦПД.

Тому українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги і прямувати в укриття, якщо лунають звуки сирен.

Якими можуть бути наслідки катастрофи

Окупанти на Запорізькій АЕС займаються ядерним тероризмом – їхні дії виглядають як шантаж з недолугими спробами звинуватити Україну, бо, мовляв, навіщо їм обстрілювати Запорізьку АЕС, якщо і вона, й Енергодар окуповані.

Провокації та мінування зі сторони росії створюють загрозу реальної ядерної катастрофи. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух напередодні заявляв, що у випадку аварії на ЗАЕС через дії росіян, доведеться евакуювати понад 200 тисяч мешканців Запорізької області й близько 200 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Зокрема мова йде про такі міста, як Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівку, Дніпрорудне й інші населені пункти. Однак порятунок людей ускладнює окупація частини Запорізької області.

Президент Володимир Зеленський закликав світ вдатися до більш рішучих дій щодо кремля, оскільки катастрофа, яка може виникнути через її дії, може торкнутися багатьох країн Європи, Туреччини, Грузії й навіть більш віддалених регіонів.

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