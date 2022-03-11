Обстрілів за ніч не було, окупанти розбігаються, – Кім про ситуацію в Миколаєві

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що ніч в регіоні була спокійною. Обстрілів окупантів не було.

Окупанти намагаються втекти й перегрупуватись. За словами Кіма, "гребуть в іншу сторону."

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Яка ситуація на Миколаївщині

Кім розповів, що зараз займаються відновленням постачання електроенергії. Також вибивають ворога.

Ми знову просунулись далі, ми знову їх повибивали...Здавайтесь, нема вам чого тут ловити,

– сказав Кім.

Чиновник звернувся до підприємств, які допомагають й волонтерять. Кім подякував, але наголосив, що економіка має працювати. Гроші на рахунках є, тому Кім попросив пробувати відновлювати й платне постачання товарів, аби був хоча б мінімальний прибуток.



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