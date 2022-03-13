В обстріляній Святогірській лаврі перебували евакуйовані жителі Ізюма
Джерело:Нацполіція
Окупанти цинічно обстріляли Святогірську лавру. Там ховалися жінки та діти, евакуйовані з Ізюма.
Усього там перебувала приблизно тисяча мешканців Харківської області. Деталі цього військового злочину агресора повідомили у Нацполіції.
До теми У СБУ показали відео з обстріляної окупантами Святогірської лаври
Із тисячі людей, було 200 дітей. Відомо, що є постраждалі. Евакуйованим мешканцям навіть у святині не вдалося сховатися від цинічних окупантів.
Мешканців Ізюма, який було жорстоко обстріляно військами Росії, евакуювали до Святогірської лаври,
– зазначили у Нацполіції.
Постраждалим від обстрілів поліцейські привезли їжу та необхідні речі.
Крім цього, правоохоронці задокументували військовий злочин та наслідки авіаудару, а також забезпечили охорону цього місця.
На людей знову чекає евакуація
Також поліція організувала 2 евакуаційні автобуси. Вони доставлять громадян до залізничної станції у Краматорську.
Окупанти обстріляли Святогірську лавру: дивіться відео