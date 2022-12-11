Яка ймовірність, що Росія запускатиме ракети з Середземного моря: аналіз від Повітряних сил

Навряд чи Росія ризикне провокувати якусь з країн НАТО й запускати ракети із Середземного моря. Окупанти можуть дозволити собі перетинати повітряний простір Молдови, але не Туреччини.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 канал.

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"Мені невідомо, щоб із Середземного моря запускали ракети. Роблять це з Чорного моря, а з Азовського запускають дрони-камікадзе", – сказав Ігнат.

З Босфору не атакують

За словами речника Повітряних сил, через Молдову летять ракети – "Калібри" і Х-101. Щодо Босфору, то він закритий на сьогодні.

Ті кораблі, які стоять там з носіями, просто плавають, – зазначив Ігнат.

Сьогодні Військово-Морські Сили ЗСУ повідомили, що у Середземному морі базуються 9 ворожих кораблів, 5 носіїв "Калібрів". Загальний залп становить 76 ракет.



Росія атакує ракетами з морів / Інфографіка ВМС ЗСУ

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