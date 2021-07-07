ОБСЄ не може змусити Росію домовлятися, якщо у неї немає бажання, – Казанський
Джерело:24 канал
У Тристоронній контактній групі відбуваються "великі ротації". Зокрема, змінюються представники ОБСЄ. Однак малоймовірно, що це вплине на переговори з Росією.
Таку думку висловив представник української делегації у ТКГ Денис Казанський. Він пояснив, що мандат ОБСЄ дуже обмежений.
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Модератори постійно підкреслюють, що в них небагато повноважень.
Вони не можуть примусити когось домовлятися, якщо немає такого бажання. Ми бачимо, що з боку Росії є бажання тролити, хуліганити та зривати переговори,
– сказав Казанський.
"В цьому разі хоч який модератор буде, але він не зможе нікого примусити", – додав він.Довідка. У ЗМІ з'явилась інформація, що незабаром з переговорів вийде спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ пані посол Гайді Ґрау.
Прогресу немає, – Казанський
Представник України у ТКГ зауважив, що прогресу від переговорів можна очікувати, якщо в Росії зміниться лінія поведінки.
"Поки зрушень немає – їх весь час немає. Немає прогресу – це через позицію Росії, яка зацікавлена у продовженні війни", – зазначив Казанський.
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