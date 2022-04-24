В ОБСЄ відреагували на захоплення їхніх співробітників у полон

В ОБСЄ вимагають звільнити співробітників місії на окупованих територіях України. В полон їх взяли росіяни.

Відповідну заяву зробили представники ОБСЄ. Там наголосили, що роблять усе можливе, аби скоріше звільнити своїх працівників.

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ОБСЄ вкрай стурбована тим, що члени національної місії були позбавлені волі в Донецьку та Луганську і користуються всіма доступними каналами для сприяння їх звільненню,

– йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Останні новини про роботу місії в Україні

Попередньо у місії повідомили, що персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ погрожують на Сході України. Російські військові уже взяли декількох співробітників СММ у полон.

Нагадаємо, на території однієї з квазіреспублік на Донбасі вирішили "заборонити" роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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