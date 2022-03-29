Україна розглядає можливість підписання міжнародного договору про гарантії своєї безпеки. Серед підписантів може опинитися і Росія.

Радник голови Офісу Президента розповів, які шляхи гарантії своєї безпеки шукає Україна. Хорошим варіантом може стати міжнародний договір за участі багатьох країн, який має діяти як 5-а стаття НАТО про колективний захист.

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Росія серед гарантів безпеки

Гарантами безпеки України можуть стати Китай, Туреччина, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада, Італія. У цьому списку може опинитися і Росія.

Як повідомив Михайло Подоляк, це може мати ряд переваг.

Це накладає на росіян багато додаткових обтяжень та і дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат,

– сказав Подоляк.

Окрім того, окупанти звикли не зважати на жодні двосторонні домовленості, тому рамки багатостороннього договору будуть ефективно стримувати агресора.

Буде цікаво – Росія відмовилась від своїх первинних ультиматумів до України, — ЗМІ