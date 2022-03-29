Обтяження і можливість не йти на двосторонній формат, – Подоляк про Росію серед гарантів

29 березня 2022 , 19:21
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Джерело:

Офіс Президента

Україна розглядає можливість підписання міжнародного договору про гарантії своєї безпеки. Серед підписантів може опинитися і Росія.

Радник голови Офісу Президента розповів, які шляхи гарантії своєї безпеки шукає Україна. Хорошим варіантом може стати міжнародний договір за участі багатьох країн, який має діяти як 5-а стаття НАТО про колективний захист. 

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Росія серед гарантів безпеки 

Гарантами безпеки України можуть стати Китай, Туреччина, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада, Італія. У цьому списку може опинитися і Росія. 

Як повідомив Михайло Подоляк, це може мати ряд переваг. 

Це накладає на росіян багато додаткових обтяжень та і дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат,
– сказав Подоляк. 

Окрім того, окупанти звикли не зважати на жодні двосторонні домовленості, тому рамки багатостороннього договору будуть ефективно стримувати агресора. 

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Автор: Ярослав Сиваківський