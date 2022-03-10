Обурливий та аморальний акт війни, – Макрон про бомбардування пологового у Маріуполі росіянами
10 березня 2022 , 23:20Читать новость на русском
Джерело:твітер президента Франції
Цинізм російських загарбників немає меж. 9 березня 2022 року окупанти обстріляли пологовий будинок за пацієнтами у Маріуполі.
Цей жорстокий акт російського вандалізму прокоментував президент Франції Еммануель Макрон.
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Макрон обурений атакою росіян на пологовий будинок
Лідер Франції заявив, що бомбардування Росією пологового будинку в Маріуполі – обурливий та аморальний акт війни. Він наголосив, що Франція рішуче засуджує цю атаку.
Макрон додав, що необхідно у рамках Організації Об’єднаних Націй окреслити наслідки цієї незаконної війни, яка ведеться в Україні.
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