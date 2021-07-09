Знайшли тіла рідних першої леді Парагваю: зросла кількість жертв трагедії біля Маямі
9 липня 2021 , 09:34Читать новость на русском
Джерело:CNN
Станом на 9 липня кількість жертв внаслідок обвалу багатоповерхівки у Флориді зросла до 62 людей. Рятувальники оголосили, що шансів знайти під уламками живих вже нема.
Наразі зниклими безвісти вважають 76 людей. Мер округу Даніелла Левін Кава заявила, що пошуки жертв проводитимуть з тією ж ретельністю, з якою раніше шукали вцілілих.
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Упродовж 8 липня поліцейським вдалося ідентифікувати тіла ще 5 загиблих. Їх підняли на поверхню 7 липня.
Помічник начальника рятувальної служби Маямі Рей Джадалла розповів, що "зважаючи на обставини, шансів знайти вцілілих вже немає".
Трагедія у родині першої леді Парагваю
- Внаслідок обвалу будинку поблизу Маямі загинули рідні першої леді Парагваю Сільвани Лопес Морейри де Абдо.
- З-під завалів вже дістали тіла Софії Лопес (сестри першої леді), її чоловіка Луїса та їхнього молодшого сина. Окрім того, у мить трагедії у квартирі також перебували доньки Софії та Луїса.
- Перша леді Парагваю вже прибула у Флориду.
Трагедія у Маямі: головне
- Багатоповерхівка поблизу Маямі (у Сарфсайді, штат Флорида) обвалилася 23 червня.
- Через трагедію президент Джо Байден оголосив у штаті надзвичайний стан.
- Під завалами опинилися понад 150 людей. Згодом на місці обвалу спалахнула пожежа.
- Пізніше повідомили, що на одному з нижніх поверхів також прогримів вибух.