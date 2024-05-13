Чому в будинок у Бєлгороді влучила російська ракета: OSINT-аналітики навели неспростовні докази

Військові аналітики сумніваються у правдивості офіційної версії Росії щодо причин обвалу будинку у Бєлгороді. На це є декілька причин.

За інформацією Міноборони Росії, у багатоповерхівку влучив "уламок української ракети" "Точка-У". Проте опубліковані у мережі кадри свідчать про те, що це була саме російська ракета.

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Це була російська ракета

Перший доказ, що по будинку у Бєлгороді вдарила російська ракета, навів OSINT-аналітик Олівер Александер. Він зазначив що з південно-західного боку – тобто умовно "українського", не видно падіння боєприпасу. А вибух, ймовірно, був викликаний снарядом, що впав на північно-східну сторону.

Окрім цього, другим доказом є те, що з північно-східного боку будівлі сильно пошкоджені гаражі і машини, що стоять перед будинком. Той таки аналітик стверджує, що таких пошкоджень можна було очікувати після влучення бомби, що планує, на нижні поверхи будівлі.

Третім доказом є вибите скло. Білгородське видання "Попіл" написало, що шибки будинку повилітали із північно-східної частини будівлі – а на південно-західній частині всі лишилися цілими. Тобто вікна вибиті з "російської" сторони будинку.

Військовий аналітик Ян Матвєєв навів ще один – вже четвертий доказ. За його словами, на фасаді будівлі з північно-східної частини видно обгорілі ділянки. Тобто саме на цю частину припав основний вибух.

Також Матвєєв навів ще й п'ятий доказ – на місці немає слідів шрапнелі. Під час вибуху ракети від "Точки-У" елементи розлітаються на відкритому просторі на відстань у 3 гектари. Проте оскільки ракета від ППО також лишає шрапнель, то можливо, що вибухнула російська авіабомба. Проте слідів може бути не видно й через завали.

Влучання у будинок у Бєлгороді