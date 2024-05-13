По информации Минобороны России, в многоэтажку попал "обломок украинской ракеты" "Точка-У". Однако опубликованные в сети кадры свидетельствуют о том, что это была именно российская ракета.

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Это была российская ракета

Первое доказательство, что по дому в Белгороде ударила российская ракета, привел OSINT-аналитик Оливер Александер. Он отметил, что с юго-западной стороны – то есть условно "украинского", не видно падения боеприпаса. А взрыв, вероятно, был вызван снарядом, упавшим на северо-восточную сторону.

Кроме этого, вторым доказательством является то, что с северо-восточной стороны здания сильно повреждены гаражи и машины, стоящие перед домом. Тот же аналитик утверждает, что таких повреждений можно было ожидать после попадания бомбы, планирующей, на нижние этажи здания.

Третьим доказательством является выбитое стекло. Белгородское издание "Пепел" написало, что стекла дома повылетали из северо-восточной части здания – а на юго-западной части все остались целыми. То есть окна выбиты с "российской" стороны дома.

Военный аналитик Ян Матвеев привел еще одно – уже четвертое доказательство. По его словам, на фасаде здания с северо-восточной части видны обгоревшие участки. То есть именно на эту часть пришелся основной взрыв.

Также Матвеев привел еще и пятое доказательство – на месте нет следов шрапнели. При взрыве ракеты от "Точки-У" элементы разлетаются на открытом пространстве на расстояние в 3 гектара. Однако поскольку ракета от ПВО также оставляет шрапнель, то возможно, что взорвалась российская авиабомба. Однако следов может быть не видно и из-за завалов.

Попадание в дом в Белгороде