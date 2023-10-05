Обвал Дегтярівського мосту: у департаменті КМДА й "Київавтодорі" проходять обшуки
Джерело:Київська міська прокуратура
У Києві наприкінці вересня обвалилось декілька прольотів Дегтярівського моста. Через інцидент почались обшуки в Департаменті Київської міської державної адміністрації, а також у "Київавтодорі" та підрядників.
У прокуратурі заявили, що 5 жовтня обшуки пройшли одночасно за 8 адресами. Раніше у Київській міській державній адміністрації розповідали, що обвал трапився під час проведення ремонту.
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Де провели обшуки через обвал моста
Київська міська прокуратура розповіла, що кримінальну справу відкрили через ймовірне привласнення бюджетних грошей під час реконструкції моста по вулиці Дегтярівській та Довженка службовими особами:
- Департаменту транспортної інфраструктури КМДА;
- "Київавтодору";
- низкою суб'єктів господарювання.
Саме в межах кримінальної справи 5 жовтня на підставі ухвали суду провели обшуки одночасно за 8 адресами, Мовиться про місце розташування:
- Департаменту КМДА;
- комунальної корпорації;
- підрядних організацій.
Варто зауважити, що поліція відкрила кримінальну справу за статтею 272 про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Обшуки через обвал Дегтярівського мосту / Фото Київської прокуратури
Обвал Дегтярівського мосту: коротко
- 30 вересня 2023 року на Дегтярівському мосту на Шулявці трапився обвал – там декілька балок впали на проїжджу частину.
- У Київській міській державній адміністрації розповіли, що обвал трапився під час монтажу сьомої балки в проєктне положення – вона втратила свою стійкість та впала. Далі балка зачепила частину вже змонтованої конструкції. Саме тому вона втратила стійкість й так впали 6 інших балок прогонової будови.
- У "Київавтодорі" заявили, що відповідальність за проведення робіт на об'єкті несе безпосередньо підрядник.