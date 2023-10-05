Обвал Дегтярівського мосту: у департаменті КМДА й "Київавтодорі" проходять обшуки

У Києві наприкінці вересня обвалилось декілька прольотів Дегтярівського моста. Через інцидент почались обшуки в Департаменті Київської міської державної адміністрації, а також у "Київавтодорі" та підрядників.

У прокуратурі заявили, що 5 жовтня обшуки пройшли одночасно за 8 адресами. Раніше у Київській міській державній адміністрації розповідали, що обвал трапився під час проведення ремонту.

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Де провели обшуки через обвал моста

Київська міська прокуратура розповіла, що кримінальну справу відкрили через ймовірне привласнення бюджетних грошей під час реконструкції моста по вулиці Дегтярівській та Довженка службовими особами:

Департаменту транспортної інфраструктури КМДА;

"Київавтодору";

низкою суб'єктів господарювання.

Саме в межах кримінальної справи 5 жовтня на підставі ухвали суду провели обшуки одночасно за 8 адресами, Мовиться про місце розташування:

Департаменту КМДА;

комунальної корпорації;

підрядних організацій.

Варто зауважити, що поліція відкрила кримінальну справу за статтею 272 про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Обшуки через обвал Дегтярівського мосту / Фото Київської прокуратури

Обвал Дегтярівського мосту: коротко