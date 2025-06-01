Під ним загинули люди: росіяни підірвали залишки зруйнованого мосту на Брянщині
- Міст у Брянській області увечері 31 травня впав на пасажирський потяг, загинули машиніст та 6 людей, понад 70 поранених.
- 1 червня росіяни підірвали залишки мосту.
Під час аварії увечері 31 травня у Брянській області міст упав просто на пасажирський поїзд. Росіяни нічого не змогли зробити з ним і 1 червня підірвали його.
Деталі передає 24 Канал. Відомо, що на Брянщині в ДТП з поїздом загинули люди та було багато поранених.
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Що стало з мостом у Брянській області, який обвалився
Кореспонденти російських ЗМІ повідомили, що слід було розчистити шлях. А тому "шляхом контрольованого підриву" зруйнували залишки мосту.
Росіяни підірвали міст на Брянщині: дивіться відео
Про аварію відомо, що в момент інциденту мостом їхали фура та легкові авто. А під мостом ішов потяг Москва – Климово із пасажирами.
Локомотив і кілька вагонів зійшли з рейок. Людей витягали через вікна, ті просили про допомогу.
Машиніст і ще 6 людей загинули. Поранених – понад 70. Немовля у важкому стані доправили гелікоптером у Москву.
Цікаво, що Слідчий комітет кваліфікував подію як диверсію. Деякі російські пабліки писали, що опори мосту могли підірвати. Про це говорив і губернатор. Та згодом слово "диверсія" зникло з сайту СК.
Офіційно мовиться, що у Брянській області "відбулося обвалення конструкції автомобільного мосту, уламки якого впали на пасажирський потяг, що проходив під ним".
Щодо іншої аварії з мостом, у Курській області, Слідчий комітет вважає, що "залізничний потяг упав з пошкодженого мосту на автодорогу".