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24 Канал Новини світу Обвалився міст у туристичному районі Індії: є загиблі та багато постраждалих
15 червня, 18:24
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Обвалився міст у туристичному районі Індії: є загиблі та багато постраждалих

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • 15 червня в штаті Махараштра, Індія, обвалився міст, що призвело до загибелі 2 людей та поранення 32.
  • Пошуково-рятувальні роботи проводять підрозділи Національних сил реагування на катастрофи та інші рятувальні служби.

Удень 15 червня в популярному туристичному місці в Індії обвалився міст. Є загиблі та постраждалі люди, деяких госпіталізували в критичному стані.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо про обвал мосту в Індії

Міністр індійського штату розповів, що залізний міст через річку обвалився у популярному туристичному місці в західному штаті Махараштра.

Щонайменше шістьох людей вдалося врятувати, вони госпіталізовані у критичному стані,
– розповів він.

У The Times of India заявили, що кількох людей змило водою в річці.

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Наразі відомо про щонайменше 2 загиблих і 32 поранених унаслідок інциденту. Міст обвалився в районі Кундамала округу Пуне, який останніми днями постраждав від інтенсивних дощів. Вони значно підняли рівень води в річці. Водночас під час обвалу дощу не було.

Відомо, що пошуково-рятувальні роботи проводять підрозділи Національних сил реагування на катастрофи (NDRF) та інші рятувальні служби.