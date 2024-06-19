У Києві обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу

Ввечері 19 червня у Києві обвалилася пішоходна частина на Повітрофлотському шляхопроводі. Частина тротуару впала на проїжджу частину.

Місцеві телеграм-канали вже публікують фото інциденту. Внаслідок обвалу затримуються деякі маршрути громадського транспорту, а рух автівок перекритий.

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Обвал мосту у Києві

Ввечері 19 червня у Києві на вулиці Жилянська впала залізобетонна балка пішоходного моста. Зазначається, що вона перегородила рух в обидві сторони.

Обвал мосту у Києві: дивіться фото

У Київпастрансі вже попередили, що через обвал затримується рух трамваїв №№ 1, 3. Також тимчасово перекрито рух авто вздовж трамвайної лінії.

Наразі автомобільний рух перекритий на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом).

Жертв і постраждалих немає. На місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху,

– вказали в КМДА.

Комунальне підприємство "Київпастранс" вже планує організувати рух автобусів за маршрутом трамвая № 3.

Обвал Повітрофлотського шляхопроводу: дивіться відео

Нагадаємо, що у вересні 2023 року у Києві обвалився інший міст – Дегтярівський. Шляхопровід довгий час перебував в аварійному стані. Виявилося, що під час встановлення 7-ї балки та впала та зачепила іншу частину конструкції. В результаті 6 інших балок теж попадали. А це призвело до руйнування кількох центральних прольотів.