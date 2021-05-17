Обвал у синагозі в Ізраїлі: кількість постраждалих перевищила 200 осіб

В Ізраїлі внаслідок обвалення трибуни в синагозі в Гиват-Зеєв на Західному березі річки Йордан постраждали 219 людей. Крім того, 2 осіб загинули.
Джерело:Ynet
Що відомо про постраждалих
За даними медиків, стан більшості постраждалих не викликає побоювань. Водночас 15 осіб перебувають у важкому стані.
До теми Синагогу не встигли добудувати: від обвалу трибуни в Ізраїлі постраждали понад 160 людей
Потерпілих людей у лікарні відвозили у лікарні за допомогою вертольотів.
Відомо, що серед загиблих є 40-річний чоловік та 12-річний хлопчик.
Постраждалих відвозили у лікарні / Фото Ynet
Деталі трагедії у синагозі
- 16 травня у синагозі у Гіват-Зеєв обвалилася трибуна, на якій стояли сотні людей. Це трапилося у день свята Шавуот.
- За даними ЗМІ, синагогу не встигли добудувати, а поліція не видала дозвіл на її експлуатацію.
- На період евакуації постраждалих, водіїв просили утриматися від руху, щоб не виникло заторів, і людей могли оперативно доправити до лікарень.