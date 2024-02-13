У Туреччині стався величезний обвал на шахті з людьми: очевидці показали моторошні кадри

У Туреччині відбувся масштабний зсув ґрунту на золотодобувній шахті. У цей момент у копальні перебували працівники.

У вівторок, 13 лютого, близько 14:30 на золотому руднику Çöpler у Туреччині відбувся зсув ґрунту. Інцидент стався в районі Іліч провінції Ерзінджан.

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Що каже влада

На цій шахті золото добувають з грудня 2010 року. Місцевий губернатор Хамза Айдогду заявив, що після обвалу спеціальні служби вже вивозять та складають ґрунт. За його словами, працівники копальні поховані під землею, однак наразі їхня кількість невідома. Інформація щодо можливих жертв та постраждалих встановлюється.

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На місці працюють медики, правоохоронці та інші служби. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що до пошуково-рятувальної операції залучили 400 людей.

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