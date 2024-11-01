У Сербії впав дах на залізничному вокзалі: є загиблі, з-під завалів врятували дитину

На півночі Сербії у місті Новий Сад впав зовнішній дах на залізничному вокзалі. Унаслідок обвалу є загиблі та поранені.

З-під завалів деблокували уже декілька тіл. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сербський телеканал Nova.

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Загинуло щонайменше 8 осіб

Наразі відомо про 8 загиблих. Їхні тіла дістали з-під завалів.

Унаслідок обвалу також є щонайменше 2 поранених людей. Серед них – чоловік, який перебуває у важкому стані: йому ампутували ногу.

Ще 1 людину намагаються дістати з-під завалів. Перед цим рятувальникам вдалося врятувати 14-річну дівчинку. Її забрала швидка.

За словами свідків, у момент трагедії під дахом перебувало багато людей. Ймовірно, число жертв зросте.

На місці працюють щонайменше 80 рятувальників.

Момент обвалу даху на вокзалі в Сербії: дивіться відео

Цей вокзал, до слова, відкрили лише у липні 2024 року. До цього він 3 роки перебував на реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. На вокзалі досі тривали будівельні роботи.

Реконструкцію проводила китайська компанія, ціна всього проєкту залишалася в таємниці, а саму будівлю урочисто відкривали кілька разів, востаннє 5 липня цього року,

– пише Nova.

Субота, 2 листопада, оголошена у Сербії Днем жалоби за загиблими громадянами.

"Це один із найважчих днів у післявоєнній історії Нового Саду. Це жахлива трагедія", – сказав прем'єр-міністр Сербії Вуцевіч.

Наслідки обвалу даху на вокзалі в Сербії: дивіться відео