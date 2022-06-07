Об'єднані сили за добу відбили 11 атак та знищили три склади з боєприпасами ворога

Українські військові продовжують тримати оборону на Донецькому і Луганському напрямках. Протягом 7 червня наші воїни відбили 11 атак російських загарбників.

Окупанти здійснюють обстріли вздовж усієї лінії оборони

У пресслужбі угруповання Об'єднаних сил повідомили, що росіяни здійснюють обстріли вздовж усієї лінії оборони. Зокрема, ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки та міномети різних систем.

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Під ракетно-бомбовими атаками росіян опинилися цивільні об'єктах інфраструктури та мирні житлові квартали. Протягом доби окупанти обстріляли понад 16 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

Унаслідок ворожого вогню, як повідомили в угрупованні Об'єднаних сил, зруйновано й пошкоджено 39 цивільних об'єктів, з них:

36 житлових будинків;

школу;

дитячий садок;

лінію електропередач.

На жаль, унаслідок обстрілів загинула одна мирна людина та ще 6 отримали поранення.

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Українські воїни спалили купу ворожої техніки

7 червня українські захисники і захисниці відбили сьогодні 11 атак ворога: ще на двох локаціях досі тривають бої. Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили:

3 танки;

5 артилерійських систем;

2 бойові броньовані машини;

13 одиниць автомобільної техніки;

3 склади з боєприпасами.

Вдало попрацювали підрозділи протиповітряної оборони, які збили 2 безпілотники "Орлан-10".

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Угруповання Об'єднаних сил тримає оборону на Донбасі

Протягом 6 червня наші воїни на Донбасі зуміли відбили 10 атак ворога та знищили купу російської техніки. Зокрема, вдалося знищити ворожий танк, 3 артилерійські системи та 2 бойові броньовані машини.

За минулий тиждень наші війська відбили 56 атак росіяни у зоні ООС, внаслідок чого знищили:

18 танків;

34 артилерійські системи;

48 одиниць бойової броньованої техніки;

3 спеціальні броньовані автомобілі та 44 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділами ППО вдалося збити 2 ворожі гелікоптери К-52, дві крилаті ракети та 16 безпілотників.

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