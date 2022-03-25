Об'єктивних даних немає, – екскоординатор штабу Навального про те, чи хочуть росіяни війни
Російська пропаганда працює дуже ефективно та потужно. Вона впливаю саме на ту цільову аудиторію, на яку розрахована.
Це люди, які не вміють критично мислити, які виросли в Радянському Союзі та які звикли довіряти будь-якому джерелу. Про це в ефірі 24 каналу сказав колишній координатор штабу Олексія Навального Антон Михальчук.
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В тоталітарній державі не можна виміряти соціологію
За його словами, за відсутності альтернативних джерел, коли залишається один, тільки йому і вірять. З іншої сторони, в тоталітарній державі не можна виміряти жодну соціологію, чи хочуть люди війни.
Об'єктивних даних немає,
– наголосив Михальчук.
Він вивчав одні із останніх даних, які публікувало незалежне агентство. За їхньою інформацією, із 50 опитуваних – 31 людина кидала слухавку і не відповідала на запитання.
"Загалом державна соціологічна служба публікує ті дані, які вигідні владі і ті, які вигідні для суспільства", – додав він.
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