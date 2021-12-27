OCCRP назвав Лукашенка корупціонером року

27 грудня 2021 , 20:06
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Джерело:

OCCRP

Олександру Лукашенку – самопроголошеному президенту Білорусі – присвоїли звання "Корупціонер року-2021". Вперше в історії за рішення проголосувало одноголосно.

Про "перемогу" Лукашенка повідомила Міжнародна організація Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). До журі увійшли 6 журналістів та експертів у галузі протидії.

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У 2021 році була рекордна кількість претендентів – 1166 людей.

В OCCRP заявили, що за рік Лукашенко:

  • організував потоки державних коштів олігархам, близьким до його сім'ї;
  • наказав перехопити та посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair з Романом Протасевичем на борту;
  • спровокував міграційну кризу, направивши тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом;
  • поширював дезінформацію про COVID-19 та методи лікування.

Також у переліку корупціонерів опинилися президент-втікач Афганістану Ашраф Гані та ексканцлер Австрії Себастьян Курц.

Швейцарія ввела нові санкції проти Білорусі

  • Услід за Євросоюзом Швейцарія запровадила нові санкції проти Білорусі.
  • Під обмеження потрапили 17 фізичних осіб та 9 організацій.
  • У чорному списку опинилися керівники прикордонної служби Білорусі, очільники різних структур та компанії.
  • Зокрема, під санкціями Швейцарії опинилися авіакомпанія "Белавіа", білоруське держпідприємство "Центркурорт", ТОВ "Оскартур", готель "Планета" та готель "Мінськ".

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Автор: Мар'яна Бекало