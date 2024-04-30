Не лише Покровськ: куди намагаються прорватись росіяни на Донеччині

Росіяни готують новий наступ на Сході України, не втрачаючи надій захопити всю Донецьку та Луганську область. Зокрема, окупаційна армія хоче просунутися до Покровська.

Водночас росіяни готують й альтернативний маршрут для наступальних дій. Детальніше про нього 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Куди можуть рухатися росіяни

Росіяни контролюють більшу частину населеного пункту Очеретиного, що на Донеччині. Воно розташоване на висоті, тож, ймовірно, окупанти, захопивши це селище, використовуватимуть його для розгортання своїх наступальних дій.

У перспективі російські військові планують дійти до Покровська, який розташований приблизно за 30 кілометрів від місця, де вони закріпилися зараз.

Можу припустити, що росіяни продовжуватимуть рух по 0511 (траса у Донецькій області – 24 Канал), але, найімовірніше, для них буде важливим просування по Н20 в напрямку Костянтинівки. Саме на цьому напрямку після Очеретиного вони можуть зосередити своє просування,

– зазначив Олександр Коваленко.

Річ у тім, що росіяни намагаються рухатися саме вздовж логістичних артерій. Крім того, траса Н20 охоплює значну частину території, яку контролюють Збройні Сили України на захід від Горлівки.

Росіяни можуть рухатися до Костянтинівки: дивіться на карті

. Автошлях Н20 починається у Слов'янську, проходить через Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку, Донецьк, Волноваху та закінчується в місті Маріуполь. Її загальна довжина – 222 кілометри.

"Основна перепона для росіян на цій трасі – Романівка, а також вихід траси Н20 на 0504. Там не дуже сприятливий ландшафт для прориву. Але, ймовірно, вони переорієнтовуватимуться саме так: щоб велику територію на захід від Горлівки взяти в оточення або ж створити загрозу оточення", – пояснив Коваленко.

Тож просування росіян може бути не лише у напрямку Покровська. Зрештою, відповідні лінії оборони можуть бути облаштовані до того моменту, як росіяни зможуть або й не зможуть просунутися у той бік. Водночас варто відзначити, що закріплення росіян в Очеретиному прискорили наступальні дії росіян, які розпочалися ще у жовтні 2023 року.

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