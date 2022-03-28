Очевидні маніпуляції, – Лещенко про перекручування слів Байдена під час візиту у Європу

Сергій Лещенко продовжує розвінчувати міфи російської пропаганди. Один з останніх випадів ворога був скерований на виступ президента США Джо Байдена.

Президент США Джо Байден під час візиту до Європи наголосив на необхідності відмовитися від російських енергоносіїв. Пропагандисти у звичному для себе стилі викривили озвучену інформацію.

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Брехня російських пропагандистів

Під час візиту в Європу президент США Джо Байден заявив наступне:

Я знаю, що відмова від російського газу буде чимало коштувати для країн Європи. Але це не лише правильний крок з моральної точки зору. Це робить нас сильнішими стратегічно.

Натомість "талановиті" російські пропагандисти у надії, що у всіх такі ж проблеми з англійською мовою, як і в них, подали цитату таким чином, ніби США знають, що відмова від газу з Росії нашкодить Європі, але цю ціну Америка готова заплатити. Що ж, тепер зрозуміло, чому російські пропагандисти не втікають у Європу чи Штати – з таким знанням мови та журналістської справи робити там нічого.

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