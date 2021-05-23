Люди щосили кричали: "Рятуйте", – очевидці про падіння повітряної кулі на Хмельниччині

У селі Кульчіївці, що на Хмельниччині, впала повітряна куля. Один чоловік загинув, ше 5 отримали травми. ЗМІ пишуть, що це був перший політ літального апарата, а трагедію могли спричинити погані погодні умови.

Про те, що сталось у Кульчіївцях, розповіла ЗМІ очевидиця подій Тетяна Шельварчук-Прядійчук. Жінка запевнила, що попри чутки, повітряна куля не зачіпала лінії електропередач.

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Одна сторона кулі сплющилась

Я особисто бачила, як під час польоту одна сторона кулі сплющилася, і вона стала схожою на яйце, кошик трясло в різні боки через вітер. В цей час зателефонував сусід і розповів, що куля пролетіла вже над його будинком, а люди в кошику щосили кричали: "Рятуйте!",

– розповіла Тетяна.

Вже коли з'явилась інформація, що куля падає в яр, місцеві жителі сіли в машину та рушили туди, Вже поспілкувавшись з сусідами, селяни зрозуміли, що проблеми у апарата виникли ще в районі місцевого кладовища, а згодом він зачепився за дерева.

Чоловік, що випав на кладовищі, загинув

Спочатку на кладовищі з кошика випав один чоловік, йому начебто відірвало руку. Попри це він знайшов сили вийти на дорогу і кричати про допомогу. Другий випав також на кладовищі, але впав на пам'ятник, вдарився головою і помер,

– каже очевидиця.

Місцева жителька зауважила, що через падіння кулі на кладовищі пошкоджені з 10 пам'ятників. Третя людина випала прямо на вулиці, коли куля зачепилась за дерево. А четвертий потерпілий впав на город та, за попередньою інформацією, зламав ноги.

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Куля наприкінці зламала три сосни

Остаточно куля зупинилась лише тоді, коли зламала одразу три сосни. Потерпілі були у шоковому стані і навіть не могли згадати, скільки людей було у кошику.

Як повідомляють ЗМІ, жителі Кам'янця-Подільського кажуть, що це вже третій інцидент з повітряними кулями. Мовляв, одна вже здійснювала аварійну посадку, інша теж невдало приземлилась.

Коротко про трагедію на Хмельниччині: