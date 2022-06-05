В очікуванні наступу наших військ окупанти провели мінування узбережжя річки Інгулець

На Півдні наші відважні воїни активно проводять контрнаступальні дії. Російські загарбники роблять усе для того, щоб втримати свої позиції.

Вже 102 дні російські окупанти ведуть повномасштабну війну проти України та нашого народу. Після провалу першочергових планів ворог зосередив зусилля на кількох напрямках, але просунутися далі не може, а подекуди змушений відступати під шаленим натиском ЗСУ.

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Ситуація на Півдні

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти почали обстрілювати позиції наших воїнів на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Ворог хоче скувати підрозділи українських героїв та не дати їм перегрупуватися.

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують мінувати узбережжя річки Інгулець. Такі заходи ворог проводить у надії стримати контрнаступальні дії ЗСУ.



Для подальших обстрілів Миколаєва російські окупанти розгорнули дві батареї реактивної та дві батареї ствольної артилерії. Окрім того, ворог зробив спробу повернутися на втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Отримавши відсіч від наших героїв та зазнавши втрат, росіяни відступили.

Загроза обстрілів мирних українських міст з Чорного моря зберігається, у його акваторії перебуває 5 носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

Ситуація на фронті: коротко про головне

На Харківщині російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси. Заборонену Женевською конвенцією зброю ворог використав біля населеного пункту Черкаські Тишки.

Гарячі бої з російськими окупантами продовжуються. Як повідомили у Генштабі, зараз ворог кинув великі зусилля на оточення українських захисників та захисниць у районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Бої за Сєвєродонецьк тривають, під контролем ворога східна частина міста.

Уночі російські окупанти випустили по Україні кілька крилатих ракет. Дві ракети за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів збили наші майстерні воїни.

Як повідомив Олексій Арестович, на Сході російським окупантам не вдається просунутися на жодному напрямку. Саме тому ворог активно обстрілює основні вузли, адже піти по випаленій землі – це єдиний шанс ворога хоч трішки посунути свої позиції.

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