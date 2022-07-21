Очікуємо новин із Туреччини, – Зеленський розповів про дипломатичні контакти дня
Україна сподівається почути хороші новини з Туреччини щодо розблокування морських портів задля експорту українського зерна.
Очікують, що завтра, 22 липня, у Туреччині сторони підпишуть угоду про "зерновий коридор" через Чорне море. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент Володимир Зеленський 21 липня, передає 24 канал.
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Завтра очікуємо новин для нашої держави з Туреччини щодо розблокування наших портів,
– зазначив Зеленський.
Головне про "зернову угоду"
Угоду про "зерновий коридор" через Чорне море Україна, Росія, ООН і Туреччина підпишуть уже завтра, 22 липня 2022 року.
Передбачають, що підписання відбудеться за участі представників України, Росії, президента Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
Раніше Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.
Відтак, вдалося узгодити роботу портів, щоб експортувати своє зерно без втручання російських військових. Експорт українського зерна відбуватиметься через такі порти: "Одеса", "Південний", "Чорноморськ".
Більше про це у зверненні Володимира Зеленського 21 липня: дивитись відео