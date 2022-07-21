Очікуємо новин із Туреччини, – Зеленський розповів про дипломатичні контакти дня

Очікують, що завтра, 22 липня, у Туреччині сторони підпишуть угоду про "зерновий коридор" через Чорне море. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент Володимир Зеленський 21 липня, передає 24 канал.

Увага Чому путіну конче потрібна пауза у переговорах щодо вивезення зерна

Завтра очікуємо новин для нашої держави з Туреччини щодо розблокування наших портів,

– зазначив Зеленський.

Головне про "зернову угоду"

Угоду про "зерновий коридор" через Чорне море Україна, Росія, ООН і Туреччина підпишуть уже завтра, 22 липня 2022 року.

Передбачають, що підписання відбудеться за участі представників України, Росії, президента Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Раніше Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Відтак, вдалося узгодити роботу портів, щоб експортувати своє зерно без втручання російських військових. Експорт українського зерна відбуватиметься через такі порти: "Одеса", "Південний", "Чорноморськ".