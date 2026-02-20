Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом, – Зеленський

Зеленський заслухав доповідь переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії. Він озвучив пріоритети для наступної зустрічі.

Про це розповів президент Зеленський 20 лютого.

Що сказав Зеленський про обмін полоненими?

Зеленський зазначив, що команда має забезпечити умови для прогресу в гуманітарних питаннях.

Обміни військовополонених мають продовжуватись. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом,

– повідомив президент.

За його словами, ще зарано говорити про позитив, але під час останніх перемовин знайшли конструктив, що найближчими днями сторони визначаться з обміном – в якій кількості і коли він може відбутися.

Нагадаємо, що кілька днів тому президент наголошував, що Україна ретельно контролює це питання.

"Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх – повернути українців додому. Кожен обмін має значення", – казав він.

