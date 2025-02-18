Очікую на припинення бойових дій, – Дуда після зустрічі з Келлогом
- Дуда після зустрічі з Кітом Келлогом висловив сподівання, що Дональд Трамп зможе завершити війну в Україні.
- Дуда вважає, що США активно залучені у припинення війни в Україні, і очікує припинення російської агресії.
- Кіт Келлог планує відвідати Київ для переговорів з українським урядом, очікується його приїзд 19 лютого.
Президент Польщі Анджей Дуда вирішив заспокоїти земляків та європейських політиків щодо дій Дональда Трампа. Він сподівається, що новий американський лідер зможе завершити війну в Україні.
Про це Дуда заявив після двосторонніх переговорів зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.
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Що Дуда очікує від Трампа
На думку польського президента, Сполучені Штати "дуже сильно вступили у гру, коли йдеться про припинення війни в Україні".
Я знаю президента Дональда Трампа, знаю, що він дуже рішуча і зазвичай ефективна людина. Як наслідок, я очікую, що дійсно буде принаймні припинення бойових дій, сподіваюся, припинення російської агресії проти України,
– сказав Анджей Дуда.
Він також повідомив, що найближчим часом Кіт Келлог відвідає Київ та проведе перемовини з українським урядом.
До слова, Reuters повідомляло, що він вирушить до Києва ввечері 18 лютого. Вже у середу, 19 лютого, Келлог прибуде в Україну. Ще раніше Келлог заявив про те, що поїде до Варшави, а звідти вирушить нічним потягом до Києва.