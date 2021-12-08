Очікую на зустріч, – Зеленський привітав нового німецького канцлера Шольца

Олаф Шольц став канцлером Німеччини й замінив на цій посаді Ангелу Меркель. Український президент вже привітав політика із призначенням.

Відповідний допис Володимир Зеленський опублікував у своєму твітері. Він привітав Шольца та новий німецький уряд з початком їхньої роботи.

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Глава держави наголосив, що розраховує на конструктивний діалог з Олафом Шольцом. Він також зазначив, що чекає можливості, аби особисто зустрітися й поспілкуватися з новообраним німецьким канцлером.

Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичного співробітництва та над рухом України в ЄС та НАТО,

– наголосив Зеленський.

Напередодні Шольц прокоментував можливу агресію Москви щодо Києва. Політик попередив, що нова загроза з боку Росії є неприйнятною. Він запевнив, що Німеччина, як і вся Європа, уважно спостерігає за ситуацією біля кордонів України.

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На думку низки експертів, Шольц дотримуватимется щодо України такої ж політики, як і його попередниця Меркель.

Втім, його позицію щодо Москви називають стриманішою, ніж у партнерів по коаліції – "зелених" та "вільних демократів".

Раніше політик запевнив, що "Північний потік-2" зупинить свою роботу, якщо Росія піде на нове вторгнення в Україну.

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Повний текст допису Володимира Зеленського у твітері:

Вітаю Олафа Шольца та новий уряд Німеччини з початком роботи! Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичного співробітництва та над рухом України в Євросоюз та НАТО. Розраховую на конструктивний діалог та очікую на нашу зустріч.