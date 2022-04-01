Очікують на рекордну кількість маріупольців: евакуаційна колона вирушила до Запоріжжя
Джерело:Маріупольська міська рада
З Бердянська до Запоріжжя вирушила евакуаційна колона з маріупольцями. У складі евакуаційної колони відразу 43 автобуси.
До автобусів приєдналося багато автівок
Про евакуаційну колону з Бердянська до Запоріжжя повідомили у Маріупольській міськраді. До автобусів також приєдналося багато приватного транспорту.
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Колону супроводжують автомобілі Червоного Хреста й ДСНС. Очікується рекордна кількість евакуйованих маріупольці.
Евакуаційна колона з Бердянська вирушила до Запоріжжя. До 42 автобусів, яких супроводжують машини Червоного хреста та ДСНС, приєдналося багато приватного транспорту. Сьогодні очікуємо на прибуття рекордної кількості маріупольців,
– йдеться у повідомленні.
Колона з Бердянська до Запоріжжя / Фото телеграму Маріупольської міськради
- Зауважимо, що Маріуполь продовжує перебувати у блокаді російських військових. За попередніми даними, у місті залишається понад 100 тисяч людей.
- З міста вдалося евакуювати 75 тисяч людей. Про це заявляла міністерка з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
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