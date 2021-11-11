Очікують відлигу: Джо Байден 15 листопада проведе саміт з лідером Китаю Сі Цзіньпінем
Джерело:Politico
Саміт президента США Джо Байдена та глави Китаю Сі Цзіньпіна орієнтовно відбудеться у понеділок, 15 листопада. Зустріч не буде очною – лідери поспілкуються онлайн.
А проте розмова ця – довгоочікувана. Відносини країн напружені давно, і зараз, наприкінці 2021, цю напругу планують послабити.
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Байден і Сі поспілкуються вже 15 листопада
Саміт між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном орієнтовно заплановано на вечір 15 листопада. Про це повідомили журналістам кілька надійних джерел.
- Розмова лідерів відбудеться не наживо, а онлайн.
- А проте й бодай такий формат є доволі довгоочікуваним.
Річ у тім, що відносини Китаю та Сполучених Штатів Америки давно напружені. Але зараз, наприкінці 2021 року, влада обох країн озвучила наміри на розмову у позитивному тоні.
- Зокрема, і Байден, і Сі надіслали вітальні листи Національному комітету з питань США та Китаю з нагоди його 55-річчя.
- Якщо перекладати з дипломатичної мови, це прямий сигнал про готовність поговорити. Про це ж свідчить і те, що у китайських державних ЗМІ зміст листів активно вихваляли.
Однак Білий дім не надав деталі порядку денного саміту, і не підтвердив офіційно дату його проведення. Чому так? Журналісти припускають, щоб не підігрівати у громадськості особливих очікувань щодо результатів саміту.
- Дійсно, саміт дасть найбільшу за останні роки можливість перезавантажити двосторонні відносини США та Китаю. Але просто зараз серйозних проривів навряд чи можна очікувати (особливо у питаннях Тайваню чи Гонконгу).
- Натомість можна очікувати прогресу у простіших питаннях, як-от пом'якшення візових обмежень. А також розгортання діалогу щодо ядерної зброї та розмови про послаблення торговельних обмежень.