Очікують відлигу: Джо Байден 15 листопада проведе саміт з лідером Китаю Сі Цзіньпінем

11 листопада 2021 , 02:06
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Джерело:

Politico

Саміт президента США Джо Байдена та глави Китаю Сі Цзіньпіна орієнтовно відбудеться у понеділок, 15 листопада. Зустріч не буде очною – лідери поспілкуються онлайн.

А проте розмова ця – довгоочікувана. Відносини країн напружені давно, і зараз, наприкінці 2021, цю напругу планують послабити.

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Байден і Сі поспілкуються вже 15 листопада

Саміт між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном орієнтовно заплановано на вечір 15 листопада. Про це повідомили журналістам кілька надійних джерел.

  • Розмова лідерів відбудеться не наживо, а онлайн.
  • А проте й бодай такий формат є доволі довгоочікуваним. 

Річ у тім, що відносини Китаю та Сполучених Штатів Америки давно напружені. Але зараз, наприкінці 2021 року, влада обох країн озвучила наміри на розмову у позитивному тоні.

  • Зокрема, і Байден, і Сі надіслали вітальні листи Національному комітету з питань США та Китаю з нагоди його 55-річчя.
  • Якщо перекладати з дипломатичної мови, це прямий сигнал про готовність поговорити. Про це ж свідчить і те, що у китайських державних ЗМІ зміст листів активно вихваляли. 

Однак Білий дім не надав деталі порядку денного саміту, і не підтвердив офіційно дату його проведення. Чому так? Журналісти припускають, щоб не підігрівати у громадськості особливих очікувань щодо результатів саміту.

  • Дійсно, саміт дасть найбільшу за останні роки можливість перезавантажити двосторонні відносини США та Китаю. Але просто зараз серйозних проривів навряд чи можна очікувати (особливо у питаннях Тайваню чи Гонконгу).
  • Натомість можна очікувати прогресу у простіших питаннях, як-от пом'якшення візових обмежень. А також розгортання діалогу щодо ядерної зброї та розмови про послаблення торговельних обмежень.
Зверніть увагу: саміт Джо Байдена та Сі Цзіньпіна відбудеться онлайн, бо останній відмовляється від запрошень на будь-які заходи за межами Китаю. Байден надає перевагу особистим зустрічам, але у цій ситуації й така розмова важлива.
Автор: Олесь Друкач