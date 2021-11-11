Очікують відлигу: Джо Байден 15 листопада проведе саміт з лідером Китаю Сі Цзіньпінем

Саміт президента США Джо Байдена та глави Китаю Сі Цзіньпіна орієнтовно відбудеться у понеділок, 15 листопада. Зустріч не буде очною – лідери поспілкуються онлайн.

А проте розмова ця – довгоочікувана. Відносини країн напружені давно, і зараз, наприкінці 2021, цю напругу планують послабити.

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Байден і Сі поспілкуються вже 15 листопада

Саміт між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном орієнтовно заплановано на вечір 15 листопада. Про це повідомили журналістам кілька надійних джерел.

Розмова лідерів відбудеться не наживо, а онлайн.

А проте й бодай такий формат є доволі довгоочікуваним.

Річ у тім, що відносини Китаю та Сполучених Штатів Америки давно напружені. Але зараз, наприкінці 2021 року, влада обох країн озвучила наміри на розмову у позитивному тоні.

Зокрема, і Байден, і Сі надіслали вітальні листи Національному комітету з питань США та Китаю з нагоди його 55-річчя.

Якщо перекладати з дипломатичної мови, це прямий сигнал про готовність поговорити. Про це ж свідчить і те, що у китайських державних ЗМІ зміст листів активно вихваляли.

Однак Білий дім не надав деталі порядку денного саміту, і не підтвердив офіційно дату його проведення. Чому так? Журналісти припускають, щоб не підігрівати у громадськості особливих очікувань щодо результатів саміту.

Дійсно, саміт дасть найбільшу за останні роки можливість перезавантажити двосторонні відносини США та Китаю. Але просто зараз серйозних проривів навряд чи можна очікувати (особливо у питаннях Тайваню чи Гонконгу).

Натомість можна очікувати прогресу у простіших питаннях, як-от пом'якшення візових обмежень. А також розгортання діалогу щодо ядерної зброї та розмови про послаблення торговельних обмежень.

саміт Джо Байдена та Сі Цзіньпіна відбудеться онлайн, бо останній відмовляється від запрошень на будь-які заходи за межами Китаю. Байден надає перевагу особистим зустрічам, але у цій ситуації й така розмова важлива.