Очільник МЗС Угорщини відвідає Донбас: Сійярто приїде вже в травні

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто відвідає Донбас. Він планує приїхав в Україну ще у травні 2021 року.

Про відвідини України міністри домовились у Братиславі, столиці Словаччини. Дмитро Кулеба перебуває там на зустрічі Центральноєвропейської п'ятірки.

Детальніше Україну вперше запросили на зустріч Центральноєвропейської п'ятірки

Про що говорили міністри

Як повідомив очільник МЗС України, з Петером Сійярто домовилися продовжити діалог на такі теми:

питання освіти;

меншини на основі дотримання українського законодавства.

Міністри планують укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації. Це дозволить українцям та угорцям безпечно подорожувати, як пояснив Кулеба.

Радий, що Петер прийняв моє запрошення здійснити поїздку на Донбас після початку головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи у травні,

– написав він.



Міністри зустрілись 13 травня / Фото з твітеру Дмитра Кулеби

Петер Сійярто: попередні візити в Україну

Раніше Петер Сійярто вже був в Україні. Зокрема, він приїжджав 25 червня 2020 року в Київ, де зустрівся з Кулебою. До того міністри України та Угорщини зустрічались майже 7 років.

Перед наступним візитом Сійярто 27 січня, у МЗС України прийшов лист із погрозою. Кулеба тоді назвав провокації "дешевими".