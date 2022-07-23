Очільник Одеської ОВА заявив, що через удар ворога по порту постраждали люди

росія 23 липня вкотре підтвердила своє підле нутро, вдаривши ракетами по порту в Одесі. Через це є постраждалі.

Інформацію про удар і наслідки від нього оприлюднив голова Одеської ОВА Максим Марченко. На такий вчинок росія пішла одразу після підписання угоди про експорт зерна.

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Увесь світ має побачити, що таке росія

Марченко також зауважив, що одразу наступного дня після підписання угоди про експорт зерна, росія атакувала порт Одеси ракетами типу "Калібр". Є поранені люди, пошкоджена інфраструктура.

Після цього удару весь світ має побачити, що таке росія. Це – країна-терорист, з якою неможливо домовитись ні про що. А всі угоди з ними не варті навіть паперу, на якому вони написані,

– сказав Марченко.

Він зауважив, що ракетний удар по Одесі – це не просто удар, а послання ООН і всьому світу, що росія не збирається домовлятися чи зупинятися. Тому треба залучити всі можливі інструменти тиску для того, щоб зупинити агресора, який вже давно втратив відчуття реальності.

Очільник Одеської ОВА головним завданням назвав – здолати ворога сьогодні, щоб дітям не довелось боротись за своє існування в майбутньому.

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив такий вчинок. Саме за посередництва ООН підписували угоду, в якій сторони взяли на себе зобов'язання. Засудження висловили також США, ЄС, Велика Британія та інші. Світ зауважує, що росія відповідальна за продовольчу кризу в світі. Вона вкотре довела таким вчинком, що договори, які підписує, нічого не варті.

А старший радник Конгресу США Пол Массаро після атаки росії по порту Одеси закликав надати Україні далекобійні ракети. У соцмережі він висловив свою злість та шок діями агресора. Закликав не боятися ніякої ескалації.

Попри небезпеку та дії агресора, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявляв, що Україна все одно готується експортувати це зерно. А в ЗСУ повідомляли, що ворог цілився саме в місце, де було зерно, але не влучив туди, тому з ним все добре. Ми розуміємо наскільки для світу важливе наше продовольство, тому робимо все для того, щоб не було голоду.

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