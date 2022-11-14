Голова ЦРУ зустрівся з головним розвідником Росії

США намагаються зберегти діалог з Росією. Одна із зустрічей представників країн відбулася у Туреччині.

Про це 14 листопада розповів речник Ради національної безпеки США. Він зазначив, що директор ЦРУ Білл Бернс зустрічався зі своїм колегою з російської розвідки Сєргєєм Наришкіним в понеділок в Анкарі.

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Про що говорили

Зустріч відбулася у межах поточних зусиль США щодо "спілкування з Росією щодо управління ризиками". Крім цього, обговорили випадки несправедливо затриманих громадян США.

Ми дуже відкрито говорили про те, що у нас є канали для спілкування з Росією щодо управління ризиками, особливо ядерними ризиками та ризиками для стратегічної стабільності, – зазначив речник.

Не обговорювали війну в Україні

Раніше у CNN розповіли, що радник з національної безпеки Джейк Салліван також контактував із росіянами, щоб попередити про наслідки застосування ядерної зброї в Україні. Проте речник Ради нацбезпеки США наголосив – Бернс "не веде жодних переговорів про Україну".

"Він не обговорює врегулювання війни в Україні. Він передає повідомлення про наслідки використання ядерної зброї Росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності. Він також підніме справи несправедливо затриманих громадян США", – розповів речник.

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Він додав, що Україну поінформували про зустріч перед візитом Бернса у Туреччину.

"Ми твердо дотримуємося нашого фундаментального принципу: нічого про Україну без України", – запевнив речник.

Заява Байдена

Президент США Джо Байден на саміті G20 в Індонезії заявив, що переговори про мир без участі України неможливі. За його словами, Україна й надалі отримуватиме потужну підтримку.

"І ми не збираємось брати участь у жодних переговорах. Нічого про Україну без України. Це рішення, яке мають ухвалити українці", ​– зазначив Байден.

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